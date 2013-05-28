Голова Верховного Суду сподівається, що парламент встигне додати повноважень ВСУ

У Верховному Суді України сподіваються, що Верховна Рада під час нинішньої сесії встигне розглянути законопроект про розширення повноважень цієї державної інституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про журналістам сказав голова ВСУ Ярослав Романюк.

За його словами, відповідний законопроект про надання Верховному Суду розширених повноважень зараз розробляється.

“Ми сподіваємось, щоб цей законопроект був реалізований ще до кінця цієї сесії парламенту. Не можу стверджувати, що він буде ухвалений, але ми сподіваємось, щоб хоча б у першому читанні він був прийнятий”, - сказав Романюк.

Він вкотре зауважив, що одним із головних завдань ВСУ є забезпечення єдності судової практики.

Крім того, “ми зараз говоримо не стільки про повернення повноважень, скільки про необхідність надання Верховному Суду тих повноважень, які б дозволяли йому впливати на правозастосовчу практику в судах і забезпечити, щоб один і той же закон застосовувався до різних осіб однаково”, - наголосив Романюк.