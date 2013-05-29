Бойко: Україна попередила Росію, що за наявних цін знизить закупівлю газу

Як передає кореспондент УНІАН, він, зокрема, відзначив: «Ми чітко і ясно попередили російських колег, що за наявної ціни на газ ми знижуватимемо його споживання, а, отже, і закупівлі».

Відповідаючи на питання, чи існують якісь домовленості про зниження ціни на газ, чи може про це свідчити те, що Україна знизила обсяги закупівлі і складання балансу, Бойко сказав, що це означає лише те, що при складанні балансу газу Україна виходить зі своїх державних інтересів.

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«Ми купуватимемо газу стільки, скільки можна, з урахуванням того, що частину газу ми міняємо на вугілля», - сказав віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 травня затвердив прогнозний баланс надходження і розподілу природного газу в Україні на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.

Згідно з документом, надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитиме 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесменові Дмитру Фірташу, – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Також у документі сказано, що в 2013 році видобуток природного газу заплановано в обсягу 22,049 млрд куб. м. Загальний баланс газу на 2013 рік становитиме 60,06 млрд куб м.

Нагадаємо, що в лютому Україна суттєво скоротила закупівлю газу у Російській Федерації, внаслідок чого розмір оплати за газ суттєво скоротився - до 162 млн. дол., тоді як у лютому 2012 року НАК «Нафтогаз України» заплатив «Газпрому» 1,3 млрд дол. У березні цього року Україна скоротила закупівлі газу в Росії через невирішеність питання про зниження ціни на газ.

Середня ціна на імпортний газ для України у квітні 2013 року зменшилася порівняно з попереднім місяцем на 0,36% - до 415,12 дол. за 1 тис. куб. м з 416,6 дол.

Ціна російського природного газу для компанії «Нафтогаз Україна» в першому кварталі 2013 року з урахуванням знижки становить більш як 406 доларів США за тис. куб. м.

У 2012 році ціна російського газу для «Нафтогазу» становила: в першому кварталі - близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, в другому кварталі - 425 дол., в третьому - 426 дол., у четвертому - близько 430 доларів за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.