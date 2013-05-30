Син Джемільова наполегливо попереджав батька про небезпеку

Про це М.Джемільов повідомив на прес-конференції в Сімферополі в середу ввечері, передає кореспондент УНІАН.

"У нього були проблеми (з психікою). Я найбільше побоювався іншого: що він з собою покінчить. Він погано почував себе, працюючи в Таїланді (майже пять років тому), почав дзвонити - говорити якісь нісенітниці. Я швидко прийняв заходи , щоб його привезти сюди (в Україну). Тоді у нього почалися розмови, що моєму життю загрожує небезпека, щоб я не їв осторонь, їв тільки те, що мати готує (мається на увазі дружина Мустафи Джемільова), а охороні говорив, що його дні полічені, і він просить, щоб зі мною було все добре. Ми зрозуміли, що тут не все гаразд, і ми його лікували в одній з престижних клінік Стамбула. Лікарі винесли діагноз "психічний розлад", - сказав М.Джемільов.

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За його словами, син розповів медикам, що в Таїланді пробував марихуану, психіатр вважав, що розлад не пов'язаний із вживанням наркотиків.

"Лікар прописав ліки, сказав приймати в домашніх умовах, при загостренні, говорив, що це все пройде, але потрібно кілька років. Ми сподівалися, два роки тому він одружився, ми думали, що все піде нормально, але ...", - сказав лідер меджлісу.

За його словами, рідні не помічали за Хайсером, що в останні роки він вживав наркотики.