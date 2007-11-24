Більше двох тисяч вінничан взяли участь у мітингу-реквіємі

Більш як 2 тисячі мешканців Вінницької області взяли участь у мітингу-реквіємі з вшанування жертв Голодомору 1932-33 рр., що проходив біля Пам`ятника жертвам комуно-тоталітарного режиму 1920-1940 років у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу-реквіємі взяли участь керівники Вінницької області, представники громадськості, студенти та школярі.

Перед початком мітингу представники церкви провели поминальний молебень за жертвами Голодомору, після чого перед присутніми виступили голова Вінницької облдержадміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, голова облради Григорій ЗАБОЛОТНИЙ, очевидці тих часів – члени обласної організації жертв репресії та тоталітарного режиму.

Зокрема, О.ДОМБРОВСЬКИЙ під час виступу зазначив, що Голодомор був нещадним і тотальним і був спрямований проти українського селянства. "Голодомор став наслідком політики насильницької колективізації. І відірване від землі селянство було легко добити, чим і скористалися", - зазначив він.

За словами О.ДОМБРОВСЬКОГО, "виходячи з логіки тоталітаризму, уся Вінниччина була територією ворогів радянського народу, де споконвіку сіяли, орали і збирали врожай вільні селяни, клас, що у сталінському розумінні підлягав знищенню". "Тоді, у 1933 році, коли Голодомор у був у розпалі, із зерносховищ Вінницької області щоденно вивозили залізницею 150 тис. пудів зерна, а, наприклад, у селі Вахнівка Липовецького району за один день, 10 квітня, від голоду померло 37 людей. А загальна кількість жителів Вінницької області протягом 1931-1934 років за офіційними даними скоротилась на 1,7 млн. чоловік. Це стільки, скільки сьогодні мешкає на території області", - зазначив губернатор.

Г.ЗАБОЛОТНИЙ закликав присутніх заради майбутнього ніколи не забувати тих страшних часів. "Я переконаний, що той час має бути завжди у пам`яті, адже той, хто не пам`ятає своєї історії, не може розраховувати на щасливе майбутнє", - зазначив він.

Потім учасники мітингу поклали квіти до Пам`ятника жертвам комуно-тоталітарного режиму, а учні шкіл виклали із запалених свічок символічний хрест на вшанування пам`яті загиблих під час Голодомору.

Присутні вшанували пам’ять померлих хвилиною мовчання.