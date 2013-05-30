Луцька міськрада вимагає покарати винних у провокації проти журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, «за» таке рішення під час сьогоднішнього другого пленарного засідання 41-ої сесії Луцької міської ради проголосувало 26 депутатів. Всього в міській раді 50 обранців.

Проект ініціювала фракція ВО «Свобода», з вимогою покарати виконавців та організаторів провокацій проти журналістів, а також притягнути до відповідальності представників органів внутрішніх справ, які своєю бездіяльністю сприяли здійсненню злочинів.

Як йдеться в тексті заяви: «Луцька міська рада обурена подіями, які трапилися 18 травня 2013 року у місті Києві під час акції «Вставай, Україно!». Особи, найняті Партією регіонів, спробували перешкодити реалізації права на мирні зібрання за допомогою бронетехніки. Вона вільно рухалась Києвом за фактичного сприяння працівників правоохоронних органів. Це стало причиною громадських збурень.

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Під час спровокованої бойовиками Партії регіонів бійки постраждали працівники ЗМІ. Побиття журналістки 5-го каналу Ольги Сніцарчук і фотокоресподента газети «Коммерсантъ» Владислава Соделя, знущання над іншими представниками мас-медіа у присутності співробітників МВС є відвертим прикладом згортання свободи слова в Україні".

Автори заяви також вважають, що "ці неподобства відбуваються за активного сприяння нинішньої влади, яка незацікавлена у вільному розвитку мас-медіа. Зайвим прикладом таких тенденцій є реакція прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка на законні вимоги журналістів після побиття їх колег. Погрози позбавити працівників ЗМІ акредитації та спроби уникнути зустрічі із журналістами є демонстрацією зневажливого ставлення до мас-медіа з боку чинної влади».

У зв’язку з цим депутати вимагають провести справедливе розслідування подій 18 травня 2013 року, виявивши не лише виконавців, а й справжніх організаторів провокацій та перешкоджання журналістській діяльності.

"Вимагаємо покарати представників органів внутрішніх справ, які своєю бездіяльністю сприяли здійсненню злочинів 18 травня 2013 року», - зазначено в заяві.