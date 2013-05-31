"Свобода" закликає зібратися біля Київради

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив народний депутат, голова київської міської організації ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

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За його словами, рішення Конституційного Суду щодо виборів «було очікуваним, адже всім зрозуміло, кому нині підпорядковується Конституційний Суд. Проте воно відкрито є політично заанґажованим, юридично абсурдним та продиктованим із Адміністрації Президента. Зрозуміло, що влада, яка боїться киян і виборів у столиці, пішла на цей ганебний крок задля того, аби уникнути приниження від стрімкого програшу на виборах її ставлеників на чолі з (головою КМДА) Поповим. Але тепер своє слово має сказати київська громада. Бо тільки вона може захистити свої базові конституційні права та змусити владу змінити позицію».

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«Ми закликаємо всіх небайдужих, усіх киян та усіх українців прийти 2 червня о 16.00 до Київської міської ради та показати владі позицію щодо проведення виборів у столиці. Тільки так ми доведемо, що дійсно є громадянами, а не бидлом, яке може терпіти зневажливе ставлення до себе. Кияни мають право обирати собі свою, народну, київську владу», – наголосив Іллєнко.