Єлісєєв: Меморандумом з МС Україна розставила всі крапки над «і»

Україна розставила всі крапки над “і” щодо своїх зовнішніх пріоритетів, домовившись про статус спостерігача в Євразійському економічному союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник Президента України - Уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлисєєв сьогодні у коментарі журналістам.

“Внаслідок підписання цих документів (заяви Президентів та меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною - УНІАН) ми, по суті, розставляємо всі крапки над “і” відповідно напрямів і перспектив щодо співпраці з відповідними утвореннями. Ми чітко фіксуємо, що Україна з 2015 року набуде статусу спостерігача в Євразійському союзі - не більше і не менше”, - сказав Єлісєєв.

На його погляд, формалізація відносин з Євразійською економічною комісією припиняє будь-які спекуляції щодо зовнішньоінтеграційних прагнень України.

Єлісєєв підкреслив, що Україна зацікавлена у поглибленні і вдосконаленні режиму зони вільної торгівлі з країнами, які входять до Митного союзу, прагне мати рівноправні торговельно-економічні відносини з цими країнами.

При цьому він відзначив, що розвивати такі відносини прагнуть багато країн, в тому числі і ЄС.

Водночас він звернув увагу, що співробітництво з країнами Митного союзу Україною будується із дотриманням 3 важливих пунктів. Перше - це відповідність домовленостей національному законодавству. Друге - відповідність цих домовленостей із стандартами і нормами СОТ і третій - дотримання зобов’язань перед ЄС, зокрема в контексті створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Він вважає, що домовленості, досягнуті в Астані, були обопільно вигідними і для України, і для країн Митного союзу. “Тут не потрібно думати, що хтось переміг, або хтось когось перехитрив, я вважаю, що все чесно, і я думаю, що в такий спосіб ми повинні будувати і наші подальші відносини з нашими партнерами”, - сказав Єлісєєв.

При цьому він ще раз підкреслив, що ці домовленості жодним чином не суперечать євроінтеграційним прагненням України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.

З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще у 1994 році запропонував казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.