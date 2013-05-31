Єлісєєв: Меморандумом з МС Україна розставила всі крапки над «і»
Україна розставила всі крапки над “і” щодо своїх зовнішніх пріоритетів, домовившись про статус спостерігача Євразійському економічному союзі, заявив Єлісєєв.
Україна розставила всі крапки над “і” щодо своїх зовнішніх пріоритетів, домовившись про статус спостерігача в Євразійському економічному союзі.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив радник Президента України - Уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлисєєв сьогодні у коментарі журналістам.
“Внаслідок підписання цих документів (заяви Президентів та меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною - УНІАН) ми, по суті, розставляємо всі крапки над “і” відповідно напрямів і перспектив щодо співпраці з відповідними утвореннями. Ми чітко фіксуємо, що Україна з 2015 року набуде статусу спостерігача в Євразійському союзі - не більше і не менше”, - сказав Єлісєєв.
На його погляд, формалізація відносин з Євразійською економічною комісією припиняє будь-які спекуляції щодо зовнішньоінтеграційних прагнень України.
Єлісєєв підкреслив, що Україна зацікавлена у поглибленні і вдосконаленні режиму зони вільної торгівлі з країнами, які входять до Митного союзу, прагне мати рівноправні торговельно-економічні відносини з цими країнами.
При цьому він відзначив, що розвивати такі відносини прагнуть багато країн, в тому числі і ЄС.
Водночас він звернув увагу, що співробітництво з країнами Митного союзу Україною будується із дотриманням 3 важливих пунктів. Перше - це відповідність домовленостей національному законодавству. Друге - відповідність цих домовленостей із стандартами і нормами СОТ і третій - дотримання зобов’язань перед ЄС, зокрема в контексті створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.
Він вважає, що домовленості, досягнуті в Астані, були обопільно вигідними і для України, і для країн Митного союзу. “Тут не потрібно думати, що хтось переміг, або хтось когось перехитрив, я вважаю, що все чесно, і я думаю, що в такий спосіб ми повинні будувати і наші подальші відносини з нашими партнерами”, - сказав Єлісєєв.
При цьому він ще раз підкреслив, що ці домовленості жодним чином не суперечать євроінтеграційним прагненням України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 травня, прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.
Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.
Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія створена рішенням Президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові для виконання на території трьох країн.
З 1 січня 2012 року на теренах Росії, Білорусі і Казахстану запрацювала нова інтеграційна структура - Єдиний економічний простір (ЄЕП). ЄЕП має стати важливою віхою на шляху до створення іншого більшого інтеграційного об'єднання - Євразійського економічного союзу, ідею якого ще у 1994 році запропонував казахстанський президент Нурсултан Назарбаєв. Євразійський економічний союз планує розпочати свою роботу з 1 січня 2015 року.