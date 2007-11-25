Ющенко: необхідні переговори щодо Керченської протоки

Україна ініціює офіційні переговори з Росією щодо підвищення безпеки Керченської протоки.

Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

Глава держави сказав, що дав доручення міністерству транспорту та міністерству закордонних справ України внести на розгляд російської сторони пропозиції щодо початку офіційних переговорів щодо підвищення безпеки в протоці та Чорному морі. «Переконаний, це питання стоятиме і на порядку денному комісії «Путін – Ющенко», – зазначив Президент України.

На його переконання, в питанні ліквідації наслідків катастрофи в Керченській протоці Україна і Росія мають виходити з підписаної ними Конвенції щодо безпеки на морях. «Ми виходимо з того, що це зобов’язання міжнародного характеру, які має виконувати Росія і, зокрема, власники суден, які призвели до трагедії в Керченській протоці та Чорному морі», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, саме вони і мають підвищити рівень безпеки, посиливши вимоги до самого стану транспорту, змінити класифікацію вантажів щодо їхньої безпечності, а також необхідності їхнього страхування.