Джемілєв назвав кандидатів у голови меджлісу

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив нинішній лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що на перших порах допомагатиме новообраному голові. "Я буду, звичайно, поряд, далеко не піду від Меджлісу. Для мене головне, щоб система працювала, щоб діяльність Меджлісу не залежала від особи. Оскільки багато недругів думають, що ось два-три динозаври підуть зі сцени, а потім він стане ручним. Цього не буде", - сказав він.

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Джемілєв повідомив, що Курултай скоріш за все обере нового голову Меджлісу в серпні. "На початку червня закінчуються вибори делегатів Курултаю, але оскільки після підбиття результатів почнеться місяць Рамадан, думаю, що сесія Курултаю буде в серпні", - повідомив він.

Він назвав імена трьох можливих кандидатів на посаду голови меджлісу.

"Це Рефат Чубаров, Ремзі Іллясов, ще Ахтема Чийгоза назвав, хоча він навряд чи погодиться, знаючи свій характер. Ось якби ділові якості Рефата Чубарова й Ремзі Іллясова поєднати в одне. Іллясов - дуже хороший організатор, хоча він не публічний, не виступає, не дипломат. А у Рефата слабкість інша: все хоче зробити сам, а коли не встигає, спалахує", - сказав Джемілєв.

Джемілєв також зазначив, що те, що він йде з посади ніяк не пов'язано з трагедією, яка сталася в його сім'ї. "Ця ситуація мене не зламає. А з посади голови Меджлісу я й так збирався йти. Загальновідомо, що на майбутньому Курултаї буде обрано нового голову. Тому це не може бути розтлумачено, ніби я йду через цю драму – це було заплановано набагато раніше", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня 32-річний син Джемілєва Хайсер у Бахчисараї застрелив 44-річного Февзі Едемова. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Київський райсуд Сімферополя 28 травня обрав для Хайсера запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, зараз він перебуває в СІЗО.