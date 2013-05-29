Мустафа Джемільов готовий скласти депутатський мандат

Про це він заявив на прес-конференції щодо трагедії, пов’язаної з убивством його сином іншої людини.

Зокрема, на запитання журналістів, чи здаватиме він мандат нардепа, що вже запропонували деякі політики, глава меджлісу відповів: "Питання про депутатський мандат вирішує Верховна Рада, якщо там визнають потрібним, я піду. Повірте мені, я не так уже ним дорожу, у мене роботи по горло і тут вистачає".

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Щодо свого головування в меджлісі Джемільов заявив, що вже давно не тримається за цю посаду і питання про його відставку з цього поста вирішене.

"Питання відставки голови меджлісу вже вирішене давно. Ще у 2007 році ми це бурхливо обговорювали, але не вийшло... На останній сесії курултаю ми це питання обговорювали, чітко прийнято рішення, що буде новий склад меджлісу і новий голова", - цитує Українська правда.

З пропозицією позбавити Джемільова мандату зі своєї сторінки у Facebook звернувся депутат Сімферопольської міськради від "Руської єдності" Дмитро Полонський.