Українці розповіли, про яке майбутнє країни вони мріють (опитування)

Згідно з результатами дослідження, після 2015 року люди сподіваються на встановлення соціальної справедливості, поліпшення системи охорони здоров'я та освіти, а також на економічний розвиток держави. Половина опитаних пов'язує поліпшення якості життя з кадровими змінами у всіх гілках влади, повідомляє Комерсант-Україна.

Доповідь "Україна після 2015 року: Майбутнє, до якого ми прагнемо" був підготовлений в рамках виконання Україною Декларації тисячоліття ООН, прийнятої в 2000 році. Документ передбачає, зокрема, створення всесвітньої порядку денного розвитку після 2015 року. Україна в числі інших 83 країн висловила бажання запропонувати своє бачення глобальних планів на тисячоліття, представивши вчора результати національного опитування.

Дослідження проводили структури ООН в Україні спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень Національної академії наук (ІДСД) і Національним інститутом стратегічних досліджень при президенті (НІСД) з грудня 2012 року з березня 2013.

У дослідженні взяли участь 4 568 осіб. Його результати свідчать, що головною метою після 2015 року українці вважають забезпечення рівних можливостей та соціальної справедливості. 74,4% опитаних переконані в необхідності зменшення існуючої різниці між людьми з точки зору доходів і майна.

Респонденти виступили також за розвиток сільських і депресивних територій для подолання нерівності за місцем проживання. "Люди говорили, що треба підтримати вразливі групи населення, літніх людей, молодь. Майже всі зійшлися на думці, що найбільшу підтримку з боку держави повинні отримати інваліди. Тобто населення хоче, щоб у нього були інші стартові можливості", - зазначила директор ІДСД Елла Лібанова.

Серед інших пріоритетів після 2015 року українці виділили ефективну охорону здоров'я, доступну і якісну освіту, достойну роботу, розвинені економіку та інфраструктуру, здорове навколишнє середовище, а також ефективну і чесну владу.

Дослідження засвідчило, що 46% опитаних вважають поліпшення системи управління в країні вирішальним фактором для підвищення якості життя в цілому. 50% респондентів виступають за проведення кадрових та структурних перетворень у всіх гілках влади.

По закінченню дискусії авторам дослідження довелося визнати, що результати українського дослідження навряд чи істотно відобразяться на порядку денному ООН до 2015 року, рішення по якій буде прийнято у вересні. "Ми отримали відображення власної української утопії, того, чого нам хотілося б досягти. Чи є це метою тисячоліття, питання швидше риторичне", - резюмував директор НІСД Андрій Єрмолаєв.