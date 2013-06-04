Асоціація міст України проведе в Ялті IX Український муніципальний форум

13-14 червня 2013 року в Ялті Асоціація міст України проведе ІХ Український муніципальний форум, в якому візьмуть участь близько 250 міських голів з усіх областей України, керівники органів місцевого самоврядування, народні депутати, представники міністерств, експерти. Очікується участь голови Верховної Ради України В.Рибака.

13 червня в рамках Проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні (ДІАЛОГ)», який реалізує АМУ, відбудеться «День ДІАЛОГУ». Мета заходу – налагодити співпрацю та виробити спільну позицію Уряду та Асоціації міст України у питаннях розвитку місцевого самоврядування, реформування законодавства та розв’язання конкретних проблем забезпечення життєдіяльності територіальних громад.

ДІАЛОГ між представниками центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відбудеться в форматі двох пленарних сесій та трьох робочих груп, які працюватимуть паралельно:

1. Бюджетне забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування;

2. Житлово-комунальне господарство;

3. Місцевий економічний розвиток територіальних громад.

На заключній сесії будуть представлені підсумки роботи тематичних груп та прийнято звернення до керівництва держави щодо вирішення нагальних проблем місцевого самоврядування.

«День ДІАЛОГУ» розпочнеться о 9.30 у готельному комплексі «Ялта-Інтурист» (зал «Кришталевий») за адресою: м.Ялта, вул. Дражинського, 50.

З програмою заходу можна ознайомитися на сайті www.auc.org.ua.

Акредитація ЗМІ проводиться за телефоном: (044) 486-28-12; e-mail: L_mishenina@auc.org.ua (контактна особа Леся Мішеніна) до 15.00 11 червня 2013 року.