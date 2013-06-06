Президент пропонує ввести податок на розкіш

Про це йдеться у щорічному посланні Президента України Віктора Януковича до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Необхідно посилити фіскальний тиск на власників, які володіють великими об'єктами житлової нерухомості. А до переліку предметів розкоші доцільно внести операції з придбання автомобілів і мотоциклів з великим об'ємом двигуна, яхт, літаків, вертольотів, ювелірних виробів», - говориться в посланні.

При цьому, кажучи про оптимізацію податкових пільг, глава держави звернув увагу на необхідність проведення аналізу ефективності їх використання.

«Щоб ефективно управляти процесами надання, використання і скасування податкових пільг, необхідно визначити оптимальний термін надання пільги з урахуванням терміну окупності проекту, забезпечити моніторинг ефективності дії пільги і регулярно публікувати відповідні звіти Міністерства доходів і зборів, а також у разі потреби змінювати механізм надання пільг», - говориться в Посланні Президента.

На тему: Податок на розкіш - просте загравання багатих із бідними

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. Президент України своїм указом затвердив Національний план дій на 2013 рік з впровадження програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», в якій є доручення Кабінету міністрів розробити до кінця 2013 року законопроект про внесення змін до Податкового кодексу в частині введення податку на багатство і розкіш.

У Державному бюджеті на 2013 рік обсяг податкових пільг становить 70,4 млрд грн. Разом з тим, Міністерство доходів і зборів спільно з Міністерством економіки і Міністерством фінансів ініціювало інвентаризацію системи податкових пільг і дотацій, яку підтримала місія Міжнародного валютного фонду. При цьому 5 червня міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявив, що будь-які зміни в політиці надання галузевих податкових пільг обговорюватимуться в рамках роботи інвестиційної ради, створеної при міністерстві. Перше засідання ради заплановано на кінець червня – початок липня 2013 року.