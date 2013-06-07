Рибак вважає, що Раду «трусять» президентські амбіції

Як повідомили УНІАН у пресс-службі ВР, відповідаючи на запитання телеканалу «Рада» у п’ятницю, 7 червня, Рибак розповів про перебіг дводенних консультацій з лідерами фракцій, наголосивши, що всі проблемні питання було обговорено, і наголосив на відсутності нез’ясованих питань, через які парламент не може працювати.

«Я не бачу питань, через які потрібно блокувати», - заявив керівник парламенту, додавши, що є питання, які потребують узгодження на рівні лідерів фракцій, «але це - робочі моменти».

Голова Верховної Ради зазначив, що у понеділок на засіданні Погоджувальної ради було узгоджено всі питання порядку денного. «Я не думав, що буде блокування», - сказав він, додавши, що у разі необхідності представники будь-якої фракції чи депутати-мажоритарники можуть висловити свою позицію з парламентської трибуни.

Нинішня ситуація у парламенті, вважає Рибак, пов’язана з тим, що «ми все більше і більше переходимо у стан виборів Президента». При цьому він нагадав, що до виборів глави держави ще півтора роки, і піддав критиці дії лідерів опозиції, наголосивши, що парламент через блокування не може розглянути важливі для держави закони. «Для яких виборців ви працюєте?», - запитав він.

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Відповідаючи на запитання, голова ВР зауважив, що ситуація в опозиційному таборі «дуже і дуже непроста».

Рибак заявив, що на наступному тижні він планує зустрітися з Президентом України Віктором Януковичем і обговорити питання щодо роботи парламенту. Після цього, за словами керівника парламенту, він має намір зустрітися з лідерами опозиційних фракцій і продовжити переговорний процес. «Треба працювати, і треба, в решті решт, почути один одного», - сказав керівник парламенту. «Як голова Верховної Ради України я все робитиму, щоб консультації продовжувалися, і щоб через закони виконувалися передвиборчі програми, - заявив він. - Я думаю, що через компроміси ми знайдемо сили, щоб парламент працював».

«Як ми не знайдемо самі, то, думаю, нам може допомогти Президент нашої держави Віктор Федорович Янукович, а як і це не допоможе, то у Президента є свої можливості звернутися до виборців, хай вони подумають, і є закон. Парламент повинен працювати», - зазначив Рибак.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності проведення позачергового засідання парламенту, Рибак підтвердив, що відбувається збір підписів, і не виключив такої можливості у разі, якщо 150 депутатів підпишуться під відповідною вимогою. Ці підписи, за його словами, будуть перевірені.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту, вимагаючи особистого виступу Президента України зі щорічним посланням до ВР, яке вони отримали у друкованому вигляді.

Зранку 7 червня опозиційні депутати знову заблокували трибуну і президію парламенту.

В інтерв’ю журналістам народний депутат Анатолій Кінах (фракція Партії регіонів) заявив, що сьогоднішнє засідання Верховної Ради України не відбудеться.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що розпорядився зібрати підписи депутатів за проведення позачергового засідання парламенту. Він також не виключив проведення виїзного засідання ВР.