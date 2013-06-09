Наступним опозиція підніматиме Миколаїв

Наступний марш та мітинг у рамках загальнонаціональної акції “Вставай, Україно!” відбудеться в Миколаєві.

Про це сьогодні повідомив журналістам перед початком маршу “Вставай, Україно!” в Хмельницькому голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Яценюк нагадав, що опозиція обіцяла проїхати з акцією “Вставай, Україно!” всю країну. “І ми їздимо по Україні. Минулого разу ми були в Донецьку, сьогодні ми в Хмельницькому. Наступна наша поїздка буде в Миколаєві”, - підкреслив він.

На запитання кореспондента УНІАН про те, що в останньому листі лідер опозиції Юлія Тимошенко закликала своїх прихильників припинити проведення цієї політичної акції, Яценюк відповів, що всі організаційні моменти об’єднана опозиція напряму погоджує з Тимошенко.

Голова фракції “Батьківщина” зазначив, що опозиція вимагає призначення виборів у п’яти “проблемних” округах, один із яких знаходиться в Миколаєві, “де Партія регіонів просто вкрала перемогу в нашого кандидата”.

“Всередині парламенту ми вимагаємо, щоб приймались відповідні закони, в тому числі й законодавство про вибори, і хочемо побачити Віктора Януковича в стінах Верховної Ради. А поза межами парламенту ми закликаємо людей, щоб вони підтримували зміни і виходили на вулиці”, - підкреслив він.

“Ми працюємо. Ми вимагаємо того, що необхідне для мільйонів українців, які за нас проголосували. Ми виходимо на вулицю і звертаємось до нашого українського народу – наша перемога повинна відбутися в 2015 році, а можливо, і раніше”, - сказав Яценюк.

Зараз на площі біля Хмельницької облдержадміністрації триває мітинг у рамках загальнонаціональної акції “Вставай, Україно!”. У ньому беруть участь понад 5 тис. хмельничан та жителів області, зазначили в «Батьківщині».