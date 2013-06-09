У Хмельницькому Яценюка спитали, чому відсутній Кличко

У Хмельницькому розпочалася акція опозиції “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 2 тис. осіб вирушили колоною від кінотеатру ім. Шевченка до Майдану незалежності, де відбудеться мітинг.

У вступному слові лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що акція опозиції триватиме доти, доки їм не вдасться зреалізувати три завдання. Перше завдання, за його словами, - «побороти режим Януковича», друге - не допустити реваншу диктатури, і третє - провести процес всеосяжних змін в економіці країни.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк додав, що акція опозиції продовжуватиметься в обласних центрах України.

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На запитання кореспондента УНІАН про те, що в останньому листі лідер опозиції Юлія Тимошенко закликала своїх прихильників припинити проведення цієї політичної акції, Яценюк відповів, що всі організаційні моменти об’єднана опозиція напряму погоджує з Тимошенко.

Лідера партії “УДАР” Віталія Кличка на акції у Хмельницькому немає,

Журналісти запитали у Яценюка, чому відсутній Кличко, і той відповів, що це питання не за адресою.