У ПР хочуть більшого контролю за інтернетом

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про захист суспільної моралі" (щодо захисту інформаційного простору, № 2208а).

Законопроектом пропонується заборонити виробництво й розповсюдження продукції, яка пропагує війну, національну, релігійну ворожнечу, насильство, жорстокість, містить заклики до захоплення державної влади, повалення або насильницької зміни конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, посягання на права і свободи людини, вчинення терористичних актів або інших кримінально караних діянь.

Відповідно до законопроекту, суб'єкти господарювання, що надають послуги з розміщення, зберігання та доступу до електронних інформаційних ресурсів, оператори і провайдери телекомунікаційних послуг, що надають доступ до мережі Інтернет, зобов'язані на підставі рішення суду за зверненням підрозділу Служби безпеки України або органу внутрішніх справ про видалення електронних інформаційних ресурсів або їхньої частини як таких, що містять заборонену для виробництва, розповсюдження та обігу продукцію, видаляти такі ресурси не пізніше доби з дня набрання рішенням суду законної сили. Крім того, вони повинні надавати протягом доби на запит підрозділу СБУ або органу внутрішніх справ, що здійснюють боротьбу з комп'ютерною злочинністю: відомості про тип телекомунікаційних послуг, їхні технічні характеристики, місце й період надання; наявні дані про особу-користувача (абонента) послуг.

Законопроектом передбачено, що суб'єкти господарювання, які надають послуги з розміщення, зберігання та доступу до електронних інформаційних ресурсів, оператори та провайдери телекомунікаційних послуг, що надають доступ до мережі Інтернет з метою недопущення витоку відомостей, які становлять державну таємницю, та даних досудового розслідування, мають не розголошувати інформацію про факт і зміст запиту підрозділу СБУ або органу внутрішніх справ, що здійснюють боротьбу з комп'ютерною злочинністю, щодо отримання відомостей про тип телекомунікаційних послуг, їхні технічні характеристики, місце та період надання; наявні дані про особу-користувача (абонента) послуг.