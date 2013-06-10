13-16 червня виставка-ярмарок "Сезон ЛІТО" в Київському Палаці Спорту

Відвідайте виставку-ярмарок товарів легкої промисловості "Сезон ЛІТО" в Київський Палац Спорту з 13 по 16 червня. Виставка починає свою роботу в четвер і працює у суботу та неділю (включно), що зручно для відвідувачів виставок у Палаці спорту. Виставка - це випадок порадувати себе і своїх близьких обновами.

Літо прийшло і разом з ним гарний настрій в очікуванні відпустки. Бажання одягнутися модно, яскраво, елегантно або по-спортивному, підготуватися до відпочинку обов'язково приведе Вас з 13 по 16 червня на виставку в Палац Спорту.

Виставки-ярмарки в Київському Палаці Спорту вже давно популярними у киян. Саме тут є можливість вибору. На виставці-ярмарку немає товарів "розкручених" та невиправдано дорогих "брендів" - все набагато демократічечнее.

Асортимент представлених на ярмарку товарів порадує Вас своєю різноманітністю:

чоловічий, жіночий та дитячий одяг;

сезонна взуття;

недорогі і вишукані чоловічі і жіночі класичні костюми;

дитячий одяг та взуття;

шкіргалантерея (сумки, ремені, гаманці і так далі)

сезонні головні убори;

трикотаж;

постільна білизна, домашній текстиль;

парфумерія;

косметика;

біжутерія;

величезна кількість різноманітних дрібничок;

футболки, шорти, купальники та інші товари для відпочинку.

Жінки, які віддають влітку перевагу виробам з натуральної тканини, не залишаться байдужі до якості та асортименту одягу з Індії, Туреччини і від українських виробників.

Не забуті на виставці і чоловіки: класичні костюми, величезний вибір сорочок, краваток, трикотажу, спортивного одягу і шкарпеток українського, польського, турецького виробництва.

На виставці-ярмарку велика різноманітність сезонного взуття - новинки літніх колекцій.

Так великий і різноманітний вибір модних шарфів, хусток і сумок на виставці, що не складе труднощів поповнити свій гардероб модним аксесуаром.

Особливою популярністю користується недорогий дитячий трикотаж українського виробництва.

Перерахувати асортимент виробів, представлених на виставці-ярмарку, просто неможливо. І це гарантує, що кожен відвідувач знайде тут для себе щось необхідне. Приходьте на ярмарок і переконаєтеся в цьому самі.

Виставка працює з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/845