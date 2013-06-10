Власенко: Лікарі поки не сказали Тимошенко, що робити далі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, в стаціонарі якої перебуває Тимошенко, сказав її захисник Сергій Власенко.

“Він (голова правління клініки “Шаріте” Карл Макс Айнхойпль - УНІАН) справді дуже коротко виклав своє бачення. Він сказав, що вони точніше сформулюють свою пропозицію і тоді її презентують. Поки як такої пропозиції немає”, - сказав Власенко.

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“Так, вони сказали, що ті форми і методи лікування, які застосовувались, на сьогоднішній день вже не дають ефекту, і тому потрібно застосовувати інвазійну терапію. Айнхойпль сказав, що мова іде про можливі уколи, також він не виключив питання операції. Це поки не обговорювалося, тому що немає конкретної пропозиції”, - додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, лікарі берлінської клініки “Шаріте”, які сьогодні відвідали Тимошенко, не виявили відчутного покращення стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

“На жаль, ми не спостерігаємо дуже сильного прогресу в покращенні стану пані Тимошенко. І тому сьогодні разом з колегами з української сторони ми розглянемо, які заходи повинні бути застосовані в майбутньому”, - сказав Айнхойпль.

За його словами, через півтора роки після початку захворювання Тимошенко німецькі спеціалісти пропонують застосування інвазійної терапії.

“Ми говоримо в цьому випадку про стереотактичні заходи, але також і про можливість оперативного втручання”, - зауважив Айнхойпль.

Він зазначив, що можливість використання таких заходів буде обговорено з самою пацієнткою та її адвокатами, після чого буде ухвалено рішення.