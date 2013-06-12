Міністр: Україна готова зняти мораторій на продаж землі

За словами Присяжнюка, купувати й продавати землю зможуть лише фізичні особи - громадяни України, що дозволить захистити вітчизняних сільгоспвиробників.

«Автоматизована система ведення державного земельного кадастру буде основою системи гарантування державою прав власності на землю. Купувати й продавати землю сільгосппризначення зможуть лише громадяни України. Юридичні особи-підприємства, як і іноземці, такого права мати не будуть. Це дозволить захистити українських сільгоспвиробників», - цитує прес-служба керівника міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Верховна Рада подовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж землі сільгосппризначення, проте вже через рік, 20 грудня 2012 року, набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який подовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року.

5 квітня ц.р. Державне агентство земельних ресурсів опублікувало свій варіант проекту закону «Про обіг земель сільськогосподарського призначення». Згідно із законопроектом, купувати сільгоспземлі можуть громадяни України, які протягом трьох років проживають у місцевості, на території якої продається земельна ділянка (рада, район), які хочуть, переважно власною або сімейною працею, вести самостійне товарне сільгоспвиробництво, мають досвід роботи у сільському господарстві або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Окрім громадян, покупцями сільгоспземлі можуть бути держава в особі органів виконавчої влади; територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад і Державний земельний банк. Юридичних осіб у списку тих, хто має право на купівлю землі, немає.

Продавати землю сільгосппризначення можуть держава, органи місцевого самоврядування, Державний земельний банк. Також продавцями можуть бути громадяни і юрособи, які зареєструвалися на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин. При цьому продати сільгоспземлю зможуть й інші особи, які придбали у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення до набрання чинності цим законом.

Урядовий законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення», планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.