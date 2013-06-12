Польщу затопила найбільша за останні сорок років повінь (відео)
21:01, 12 червня 2013Політика
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Через сильні бурі на півдні Польщі затопило Сілезьке та Малопольське воєводства.
За добу польські пожежники евакуювали із затоплених районів понад три тисячі людей.
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А от у Румунії жертвами негоди стало двоє - 70-річний чоловік та його онук, повідомляє ТСН.
Висока вода заскочила їх зненацька - сад, де гуляли дідусь з онуком, затопило за лічені хвилини. Попри зусилля сусідів, врятувати жертв стихії не вдалося.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація з підтопленнями в Центральній Європі поступово стабілізується, але велика вода вже досягла України.
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