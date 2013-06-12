Польщу затопила найбільша за останні сорок років повінь (відео)

За добу польські пожежники евакуювали із затоплених районів понад три тисячі людей.

На тему: Зливи перетворили вулиці Вінниці на ріки (відео)

А от у Румунії жертвами негоди стало двоє - 70-річний чоловік та його онук, повідомляє ТСН.

Висока вода заскочила їх зненацька - сад, де гуляли дідусь з онуком, затопило за лічені хвилини. Попри зусилля сусідів, врятувати жертв стихії не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація з підтопленнями в Центральній Європі поступово стабілізується, але велика вода вже досягла України.