Янукович зрозумів, що його рідне Єнакієво потребує колосальних грошей

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що в багато міст України потрібно вкладати колосальні кошти для розв’язання екологічних проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на брифінгу в Єнакієвому Донецькій області.

Кажучи про своє рідне місто Єнакієве, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що тут «люди живуть в непростих екологічних умовах».

Президент сказав: «Тут величезна проблема екологічна, яку ще належить розв’язати найближчими роками. І на цю тему ми зараз ведемо широкий діалог і дискусію».

В.ЯНУКОВИЧ додав: «Потрібно вкладати колосальні гроші в те, щоб зробити тут, і не тільки в місті Єнакієве, а в нашій країні є дуже багато міст подібних цьому, де потрібно розв’язувати екологічні проблеми».

Він сказав, що мріє про процвітання свого рідного міста. «Щодо мого рідного міста Єнакієве, то я мрію, щоб він день за днем був все красивішим і щоб це радувало людей, які тут живуть. Тому що я знаю, що тут живуть трудівники: металурги, шахтарі, будівники і машинобудівники», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.