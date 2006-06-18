Збірна України вміє перемагати

Як повідомляє "Німецька хвиля", у суботу на Потсдамському стадіоні «Локомотив» відбулася товариська зустріч між командою Федерації футболу України та депутатами й співробітниками ландтагу та уряду немецької федеральної землі Бранденбург. Цей захід відбувся у рамках програми ФФУ під час світової першості з футболу. Гра завершилася пермогою українців:

Команду Федерації футболу України вивів на поле колишній гравець київського «Динамо» Володимир Мунтян: «Головне, що ми тут мали нагоду рухатися, сміятися, розслабитися, хоча, відверто кажучи, мій настрій після тієї першої гри нашої збірної проти Іспаніїї, важко назвати хорошим, адже весь час думаєш, як вони там далі гратимуть». Проте у вчорашньому матчі Україна впевнено перемогла господарів з великим рахунком 6:2. Представник уряду Бранденбургу Міхаель Цаске став автором одного з голів у ворота команди ФФУ: «Українська команда була дуже сильною в ігровому плані, але також досі великодушною, бо дозволила нам забити два м’ячі». Після матчу між командою ФФУ і командою бранденбурзького ландтагу та уряду пройшла дружня вечірка.