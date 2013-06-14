«Батьківщина» вимагає пояснити, що відбувається з Тимошенко

У прес-службі партії «Батьківщина» вимагають від представників Державної пенітенціарної служби України надати пояснення щодо причин недопуску адвоката Миколи Титаренка у лікарню до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби партії.

«Щойно представник Качанівської колонії усно повідомив Миколі Титаренку, що Юлія Тимошенко нібито відмовилася від зустрічі з захисниками. Він також відмовився надати будь-які додаткові пояснення», - йдеться у повідомлені прес-служби партії «Батьківщина».

«За два роки незаконного ув‘язнення Юлії Тимошенко, вона жодного разу не відмовлялася від зустрічей ані зі своїми захисниками, ані від зустрічей з родичами та соратниками. Такі дії пенітенціарної служби свідчать про те, що тюремники щось приховують», - йдеться у заяві.

У «Батьківщині» додали, що «останній раз у такий самий спосіб, з тими самими абсурдними та нелогічними поясненнями тюремники не допускали захисників до Тимошенко 23-24 квітня 2012 року, через два дні після того, як до Юлії Тимошенко було застосовано насилля».

У партії вимагають від ДПтС пояснити, що відбувається з Тимошенко та чому до неї не допускають захисників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Тимошенко Сергій Власенко заявив, що до екс-прем’єра не пустили її адвоката Титаренка.

“Він повинен був до неї сьогодні потрапити, але його не допустили з абсолютно дебільним формулюванням, що вона не хоче його бачити. Це адвокат у деяких справах, у тому числі він був адвокатом у газовій справі”, - сказав Власенко.

Захисник висловив занепокоєння ситуацією та зазначив, що в останній раз таке траплялося, коли до Тимошенко була застосована фізична сила.