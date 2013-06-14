Власенко: до Тимошенко не пустили адвоката - «з дебільним формулюванням»
15:44, 14 червня 2013Політика
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До Тимошенко не пустили адвоката Титаренка, заявляє Власенко.
Титаренко не зміг потрапити до Тимошенко
До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, сьогодні не пустили її адвоката Миколу Титаренка.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко.
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“Він повинен був до неї сьогодні потрапити, але його не допустили з абсолютно дебільним формулюванням, що вона не хоче його бачити. Це адвокат у деяких справах, у тому числі він був адвокатом у газовій справі”, - сказав Власенко.
Захисник висловив занепокоєння ситуацією та зазначив, що в останній раз таке траплялося, коли до Тимошенко була застосована фізична сила.
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