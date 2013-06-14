Власенко: до Тимошенко не пустили адвоката - «з дебільним формулюванням»

До екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває в стаціонарі ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, сьогодні не пустили її адвоката Миколу Титаренка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив захисник Тимошенко Сергій Власенко.

На тему:Тюремники вважають, що Тимошенко приховує інформацію від Власенка

“Він повинен був до неї сьогодні потрапити, але його не допустили з абсолютно дебільним формулюванням, що вона не хоче його бачити. Це адвокат у деяких справах, у тому числі він був адвокатом у газовій справі”, - сказав Власенко.

Захисник висловив занепокоєння ситуацією та зазначив, що в останній раз таке траплялося, коли до Тимошенко була застосована фізична сила.