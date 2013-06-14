Альтернативи Януковичу немає: Азаров обіцяє ще 7 років стабільності

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив на прес-конференції.

«Будь-який, хто аналізує політичну ситуацію в країні неупереджено, незашорено, чудово розуміє, що у України є приблизно 7 років стабільності. Це очевидний незаперечний факт», - сказав Азаров.

Він зазначив, що альтернативи нинішньому Президенту Віктору Януковичу на президентських виборах, які мають відбутися в 2015 році, немає.

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«Можна розкручувати які завгодно «мильні бульбашки», але від цього не змінити того факту, що альтернативи Президенту немає, і тому стабільність збережеться. Що буде через 7 років, але, я думаю, що ми побудуємо економіку нормальну за цей час», - відзначив Азаров.

Він підкреслив, що на основі економічної стабільності буде збудована і політична стабільність, яка украй необхідна Україні.

«Немає жодного прикладу в світі, де б економіка стабільно розвивалася за політичної нестабільності. Це аксіома. Не йдуть гроші туди, де політична нестабільність, де часто змінюється влада, часто змінюються правила гри», - відзначив Азаров.