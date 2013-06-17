У лікарні запевняють, що стан здоров’я Тимошенко не є загрозливим

Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не є загрозливим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед медичним закладом сказав журналістам головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові Михайло Афанасьєв, коментуючи інформацію про різке погіршення стану здоров’я екс-прем’єра.

“Як лікар я можу сказати, що нинішній стан не є загрозливим ані по життю, ані за станом здоров’я”, - сказав Афанасьєв.

На тему: Донька каже, що Тимошенко не може навіть ступати

При цьому він відмовився більш детально говорити про стан здоров’я Тимошенко, пославшись на відсутність остаточних рекомендацій її лікуючих лікарів берлінської клініки “Шаріте”.

“Я медичний коментар на сьогоднішній день не хочу давати в силу обставин, що склалися з німецькими лікарями, оскільки ми не маємо поки що від них висновку”, - сказав головлікар.

Афанасьєв підкреслив, що останній тиждень Тимошенко перебувала в тих же умовах й отримувала ті ж навантаження, що й раніше. “Ми маємо справу з хронічним захворюванням, з реабілітацією хронічного захворювання, яке має своє протікання, і даремно очікувати, що це завжди буде по висхідній лінії - краще, краще і краще. Зміни стану завжди бувають”, - сказав Афанасьєв.

“За минулий тиждень пацієнтка знаходилися в тих же умовах при тих же навантаженнях, з тим же комплексом лікування. І ми проводимо лікування тільки те, яке призначене німецькими лікарями”, - додав він.

Афанасьєв також зазначив, що Тимошенко отримує тільки ті препарати, що були погодженні з її лікарями з берлінської клініки “Шаріте”.

Головлікар додав, що сьогодні Тимошенко не отримувала медичних процедур, однак він висловив переконання, що завтра реабілітація продовжиться.

“Ми сьогодні зробили паузу і завтра домовимося про продовження процедур”, - сказав Афанасьєв.

Він також акцентував, що у п’ятницю, 14 червня, коли з’явилась інформація про погіршення стану здоров’я Тимошенко, в ЦКЛ “Укразалізниці” подзвонила лікар екс-прем’єра з берлінської клініки “Шаріте” Аннет Райсхауер. За словами Афанасьєва, німецькому фахівцю була надана вся інформація про стан здоров’я Тимошенко.

“У п’ятницю подзвонила Аннет Райсхауер через перекладача. Спитали її стан, ми - повністю все розказали, що з нею”, - зазначив головлікар.

Говорячи про можливість проведення чергової інструментальної діагностики стану здоров’я Тимошенко, Афанасьєв сказав: “Була запропонована покрокова додаткова діагностика, в тому числі з повторенням методів магнітно-резонансної томографії”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, донька Тимошенко заявила, що стан здоров’я її різко погіршився, вона практично не встає.

За її словами, різке погіршення стану здоров’я відбулося у п’ятницю, 14 червня. “Вона практично постійно лежить. У п’ятницю під час занять терапією їй стало гірше. Був дуже сильний простріл. Усе пішло в праву ногу, і зараз майже будь-який рух викликає дуже гострий біль, незважаючи навіть на сильне знеболювальне”, - сказала донька екс-прем’єра.

Євгенія Тимошенко також зауважила, що її матір може пересуватися лише з допомогою. “Вона пересувається тільки з допомогою. І навіть без взуття. Вона не може ступати. Сидить дуже короткий час, все одно за допомогою знеболювальних”, - сказала вона і додала: “Стан дуже серйозний”.

Донька екс-прем’єра висловила сподівання на швидкий приїзд лікарів Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте”.