Донька каже, що Тимошенко не може навіть ступати

Як передає кореспондент УНІАН, про це після відвідування екс-прем’єра повідомила журналістам її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.

За її словами, різке погіршення стану здоров’я відбулося у п’ятницю, 14 червня. “Вона практично постійно лежить. У п’ятницю під час занять терапією їй стало гірше. Був дуже сильний простріл. Усе пішло в праву ногу, і зараз майже будь-який рух викликає дуже гострий біль, незважаючи навіть на сильне знеболювальне”, - сказала донька екс-прем’єра.

Євгенія також зауважила, що її матір може пересуватися лише з допомогою. “Вона пересувається тільки з допомогою. І навіть без взуття. Вона не може ступати. Сидить дуже короткий час, все одно за допомогою знеболювальних”, - сказала вона і додала: “Стан дуже серйозний”.

Донька екс-прем’єра висловила сподівання на швидкий приїзд лікуючих лікарів Тимошенко з берлінської клініки “Шаріте”.