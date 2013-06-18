Єфремов натякнув, що Кличку до президентства ще «багато топати»

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що неявка когось з лідерів фракцій на зустріч з Президентом буде “межею нетактовності”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів з приводу заяви лідера фракції «УДАР» Віталія Кличка про те, що він не піде на зустріч з Президентом України до Адміністрації Президента.

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Єфремов наголосив, що є процедура, і не Президент має приходити до парламенту для зустрічі з лідерами фракцій.

При цьому Єфремов зазначив: «Взагалі-то, кожен має порівнювати свою вагу і вагу керівника держави, за якого, у всякому разі, голосувала більш як половина населення».

За його словами, не виключено, що хтось в майбутньому може зайняти цей пост, але для цього «ще багато треба топати, щоб цей шлях пройти».

Коментуючи заяву Кличка про відмову йти на зустріч з Президентом, Єфремов сказав: «Це буде межа нетактовності й безкультурності».

Він наголосив, що незрозуміло в такій ситуації, чого ж вимагала стільки часу опозиція, а зараз відмовляється від зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, глава держави Віктор Янукович запросив на зустріч в Адміністрації Президента керівників усіх парламентських фракцій і голову Верховної Ради.

Як повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир Рибак, зустріч відбудеться в середу, 19 червня, о 14.30, в приміщенні Адміністрації Президента України.

Кличко заявив, що представники фракції “УДАР” завтра на зустріч з Президентом не підуть.

Раніше опозиція добивалася зустрічі з Президентом і передала йому список питань для обговорення.