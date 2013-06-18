Рада змінила порядок допуску іноземних військ в Україну

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення зміни до статті 8 Закону "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (щодо багатонаціональних навчань).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 303 із 369 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Стаття 8 Закону “Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України” після частини третьої доповнюється частиною четвертою.

Вона визначає, що пропозиція щодо допуску в Україну підрозділів збройних сил інших держав для участі у багатонаціональних навчаннях вноситься щороку разом із проектом плану проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їхньої участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на відповідний рік, який подається для затвердження Президентом України.

Крім того, зазначена пропозиція розглядається, узгоджується і схвалюється в порядку, визначеному статтею 7 цього закону та частинами першою і другою цієї статті.