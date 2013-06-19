ЗМІ: «Свобода» може відмовитися від переговорів з Януковичем

Незважаючи на домовленість про те, що лідери опозиційних фракцій повинні прийняти узгоджене рішення про участь у переговорах, у фракції "Свобода" не виключили, що також проігнорують захід, повідомляє Комерсант-Україна.

"Якщо не буде загальної думки, кожна фракція буде приймати рішення про участь у зустрічі окремо. Ми не сподіваємося на позитивний результат діалогу з президентом і можемо донести нашу думку до Віктора Януковича іншими способами - наприклад, через вуличні акції", - заявив народний депутат Юрій Сиротюк ("Свобода").

"Ми переконані, що кулуарна зустріч лідерів опозиційних фракцій з Віктором Януковичем в адміністрації президента не має сенсу і не вирішить жодної проблеми", - заявив глава фракції УДАР Віталій Кличко, зажадавши, щоб глава держави сам приїхав до парламенту.

У Партії регіонів обурені такими заявами оопозіціі. "Це буде межа безтактності й безкультур'я! Взагалі кожен повинен узгоджувати свою вагу і вагу керівника держави! - обурився глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Віктор Янукович погодився виконати головну вимогу опозиції, необхідну для припинення протистояння у Верховній раді, - зустрітися з лідерами депутатських фракцій.

Представники парламентської меншості планують поставити главі держави низку питань, серед яких звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко і можливість її лікування за кордоном. Захід відбудеться сьогодні в адміністрації президента і пройде без участі глави фракції УДАР Віталія Кличка, який вимагав, щоб пан Янукович сам приїхав у Раду.