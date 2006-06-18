Мороз не згоден з Президентом

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ не погоджується з низкою заяв Президента України Віктора ЮЩЕНКА, які містилися в його інтерв’ю телеканалу “1+1” 16 червня. Про це йдеться у заяві О.МОРОЗА, переданій УНІАН.

За його словами, виступ Президента України, який прозвучав минулої п’ятниці, викликає непорозуміння, “особливо тому, що термінологія і тон його промови зовсім не відповідають тому, що говорив Віктор Андрійович напередодні”.

О.МОРОЗ звертає увагу, що В.ЮЩЕНКО в цьому інтерв’ю припустився низки неточностей.

Зокрема, за його словами, це стосується політичної відповідальності В.ЮЩЕНКА як почесного голови блоку “Наша Україна” і фігури, котра де-факто спрямовує переговори про створення коаліції від імені “Нашої України”. “Президент на словах дистанціюється від переговорного процесу, а насправді – саме його позиція визначає дії “Нашої України” і бізнес-груп, котрі сам Віктор Андрійович уповноважив на участь в різновекторних переговорах”, - зазначив О.МОРОЗ. Він наголошує, що не можна керувати процесом і одночасно перебувати “над поєдинком”, і зараз не час грати словами.

Також О.МОРОЗ зазначає, що, “делікатно кажучи”, не відповідають дійсності слова Президента про те, що позиція соціалістів щодо квоти на пост голови парламенту затягувала переговори.

“Мені здається, що набагато сильніше перешкоджали переговорному процесу непослідовні дії групи уповноважених Президентом від “Нашої України”, - говорить О.МОРОЗ. Ці особи, стверджує лідер СПУ, “раніше самі пропонували соціалістам в різних політичних комбінаціях то пости прем’єр-міністра, то голови парламенту”. “Якби Президент прослідкував історію питання за прес-релізами “Нашої України”, він легко б переконався у правдивості моїх слів і в неточності власних формулювань”, - зазначив О.МОРОЗ.

За його словами, “якби представники від “Нашої України” не будували різноманітні комбінації, аби звинуватити інших суб’єктів переговорів у зволіканні чи зриві процесу створення коаліції, а відразу заявили, що мають твердий намір створювати коаліцію з Партією Регіонів, переговорний процес спростився”.

Крім того, О.МОРОЗ не розуміє, чому В.ЮЩЕНКО розкритикував його пропозицію про розподіл за квотним принципом ключових державних постів. Йому імпонують слова Президента, що керівники відомств повинні підбиратись за професійною ознакою, а не за партійними квотами. О.МОРОЗ пояснив, що пропонував розподіляти всі посади, в тому числі так звані губернаторські, посаду Генпрокурора та інші, за партійними квотами саме тому, що на ці посади, “як видно за останні півтора року, професіонали якраз не потрапляють”.

На переконання О.МОРОЗА, партійна політична відповідальність високих державних службовців надійніша і ефективніша, аніж відповідальність, “умовно кажучи, перед друзями чи бізнес-партнерами”. “Партія підзвітна виборцям, а перед ким звітують, скажімо, куми?”, - зазначив лідер СПУ, додавши, що практика призначень на всіх рівнях за останні півтора року здійснювалась за канонами попередньої влади, а не за професійними ознаками. Про це, на його думку, свідчить плачевний стан справ, наприклад, у нафтогазовій сфері чи більшості секторів правоохоронної системи.

На слова Президента про необхідність у цьому питанні дотримуватись Конституції О.МОРОЗ зазначив, що згідно з Конституцією голови держадміністрацій призначаються за поданням коаліційного уряду. “Саме тому те, що відбувається сьогодні щодо керівництва у Полтавській, Київський, Донецькій та інших областях – вже є порушенням чинної Конституції”, - зазначив лідер СПУ, додавши, що “ні у кого немає повноважень будувати державну систему управління під одну політичну силу, котра набрала, наприклад, менше 14 відсотків на виборах”.

У своїй заяві О.МОРОЗ з прикрістю констатує, що ідеали Майдану, “які виявилися близькі народу України, ще не стали керівництвом до дії для нової влади”. За його словами, більшість людей у владі досі не розуміють, що українці зуміли зібратися разом, щоби, як сказав класик: “убити в собі дракона”.

“Якщо влада не опам’ятається, громадяни не будуть знову покірно терпіти десять років”, - наголосив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО у своєму інтерв’ю 16 червня підтвердив свою позицію невтручання Президента в парламентський процес проведення консультацій і переговорів, і поклав політичну відповідальність за створення коаліції на лідерів політичних сил, що пройшли до парламенту

З приводу претензій СПУ на посаду голови парламенту, від якої О.МОРОЗ потім відмовився, Президент зазначив: “За декілька днів до завершення формування коаліції бути в такому тупику, творити таке штучне напруження у відносинах – це теж не є партнерство. Так друзі не роблять. Це інтрижки, які передаються на моральну, психологічну площину і які кінець-кінцем девальвують атмосферу взаємної довіри”.

Крім того, В.ЮЩЕНКО категорично відкинув пропозицію О.МОРОЗА про необхідність поширення квотного принципу на всі владні посади. Він зазначив, що, згідно з Конституцією, “це виключно компетенція Президента – подавати кандидатуру, наприклад, голови Служби безпеки, чи міністра закордонних справ, чи міністра оборони, чи Генерального прокурора. Це право Президента. Це суть балансу влад. Це суть незалежності”. В.ЮЩЕНКО наголосив, що ніколи не поступиться цим принципом.