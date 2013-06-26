США готують заміну посла в Україні
23:31, 26 червня 2013Політика
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Комітет у закордонних справах Сенату США схвалив кандидатуру Джеффрі Пайятта на посаду посла США в Україні.
Джеффри Пайатт / Фото: Іnform.kz
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини», зазначивши, що відповідне рішення було прийнято на засіданні Комітету у вівторок.
Також Комітет у закордонних справах Сенату США прийняв резолюцію, в якій міститься заклик до влади України звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.
Як повідомляв УНІАН, наразі послом США в Україні є Джон Теффт. Він був призначений у вересні 2009 року.
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