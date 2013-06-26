США готують заміну посла в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини», зазначивши, що відповідне рішення було прийнято на засіданні Комітету у вівторок.

Також Комітет у закордонних справах Сенату США прийняв резолюцію, в якій міститься заклик до влади України звільнити екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, наразі послом США в Україні є Джон Теффт. Він був призначений у вересні 2009 року.