На Банковій заявляють, що свідомо не відпускають миротворців у Ліберію

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Президента.

«Рішення щодо направлення додаткового національного персоналу перебуває у процесі опрацювання для повного з’ясування відповідності рівня підготовки працівників МВС усім можливим завданням у Ліберії, в тому числі і зміні ситуації у країні», - зазначається у коментарі.

У прес-службі наголошують, що Адміністрація Президента України розглядає питання направлення українських миротворців не лише з огляду на міжнародний імідж країни, а в першу чергу - з огляду на питання безпеки українських військовослужбовців, у даному випадку - на території з відносною стабільністю.

«Тому прийняття рішення щодо направлення додаткового національного персоналу (з числа осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ) загальною чисельністю до 180 осіб для участі України в місії ООН у Ліберії затримане в Адміністрації Президента України свідомо», - наголошується у коментарі.

В АП зазначають, що на даний момент ситуацію в Ліберії фахівці називають відносно стабільною, проте існуючі проблеми в галузях економіки, безпеки і правопорядку та неспроможність на сьогодні національних інституцій самостійно їх вирішувати створюють напругу в суспільстві і призводять до демонстрацій та акцій протесту населення.

Іншим вагомим негативним чинником є значна кількість біженців на території країни, особливо у прикордонних із Гвінеєю та Республікою Кот-д’Івуар районах, спричинена збройним конфліктом у минулому році в Кот-д’Івуарі та діяльністю груп озброєних бойовиків на кордоні Ліберії і Кот-д’Івуару, протиправну діяльність яких до цього часу не вдалося припинити.

Крім того, система правоохоронних органів країни (національна поліція Ліберії) функціонує на низькому рівні та, незважаючи на зниження злочинних проявів у столиці, дотепер потребує допомоги з боку міжнародних організацій, перш за все поліцейського компоненту місії, у зміцненні потенціалу працівників поліції, в удосконаленні програм їх підготовки та досягненні готовності до забезпечення безпеки у країні самостійно.

«Таким чином, загальна суспільно-політична та безпекова ситуація в Ліберії визначається як відносно стабільна, але водночас потребує подальшого контролю з боку міжнародних організацій», - сказано в коментарі.

В АП нагадують, що за час місії України в Ліберії загинули 5 військовослужбовців зі складу Збройних сил України. Із них четверо загинули внаслідок нещасних випадків, один помер від малярії після повернення до України.

Стосовно 2 млн грн, спрямованих на підготовку військовослужбовців, в АП зазначили, що вони не витрачені марно - військовослужбовці підвищили свою кваліфікацію, освоїли нові види техніки та екіпірування, що допоможе їм при виконанні обов’язків у подальших миротворчих місіях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, газета «Коммерсант-Украина» з посиланням на джерела в МВС, написала, що держава зірвала встановлені терміни відправлення підрозділу МВС для участі в миротворчій місії в Ліберії. Передбачалося, що першу групу миротворців буде відправлено до цієї країни в травні, а основна група мала вилетіти у середині червня. Всього до Ліберії планувалося направити 140 миротворців для навчання місцевої поліції, охорони персоналу і об'єктів ООН, а також морського порту і аеродрому, куди доставляються вантажі для місії.

За словами джерела видання, ще в березні до України планувалося прибуття інспекторів ООН для оцінки якості підготовки миротворців. "Ми двічі переносили термін їх запрошення до України. У результаті з штаб-квартири ООН надійшов лист, в якому наголошувалося, що в ООН готові чекати, але головне, щоб ми виконали свої зобов'язання і відправили своїх співробітників до складу місії. Ми відповіли, що у нас немає відповідної нормативної бази", - повідомило джерело.

Згідно із законом, пропозиції про участь України в миротворчих місіях вносяться МЗС з узгодженням з профільним міністерством, потім Президент ухвалює рішення про відправлення контингенту.

"МЗС надіслало відповідний документ до Адміністрації Президента, де він благополучно застряв", - сказав співрозмовник видання.

У травні керівництво ООН звернулося до Президента Віктора Януковича з проханням прискорити процес ухвалення рішення про відправлення миротворців, але відповіді не було.

У результаті 7 червня до МЗС надійшов лист з ООН, в якому організація "подякувала Україні за участь у місії" і запропонувала "готуватися до інших місій" у разі "появи відповідних пропозицій", писала газета.