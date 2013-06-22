Комуністи вимагають повернути Криворіжсталь

Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України.

Ініціаторами цього законопроекту, зареєстрованого 20 червня, виступили лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко і народний депутат, член КПУ Сергій Баландін.

Як повідомляв УНІАН, компанія «АрселорМіттал Кривий Ріг» готова протистояти спробам поставити під сумнів право власності на підприємство, що пов'язане з позовом промислово-фінансового консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз" (ІМС), який раніше був підконтрольний бізнесменам Рінату Ахметову і Віктору Пінчуку, до Фонду держмайна України (ФДМУ).

У юридичній фірмі «Бейкер і Макензі», яка представляє інтереси компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», стурбовані таким розвитком ситуації і вже вивчають всі правові наслідки цієї справи. Юрист компанії відзначив, що сам початок процесу примушує запідозрити, що це все не випадково.

При цьому фінансово-промислова група СКМ, 100% акцій якої належать українському бізнесмену Рінату Ахметову, заявила, що не робила ніяких дій щодо відновлення судового слідства про визнання незаконним наказу Фонду державного майна України, яким він скасував результати приватизаційного конкурсу в 2004 році з продажу 93,02% акцій "Криворіжсталі", переможцем в якому було визнано консорціум «Інвестиційно-металургійний союз».

При цьому Господарський суд Києва відновив провадження у справі про незаконність реприватизації "Криворіжсталі" за позовом ІМС, який в 2004-2005 рр. перебував під контролем бізнесменів Ахметова і Пінчука.

На цю тему: Суд відновив справу про незаконність приватизації «Криворіжсталі»

Довідка УНІАН. У червні 2004 року 93,02% державних акцій підприємства “Криворіжсталь” було продано за 4,26 млрд грн консорціуму “Інвестиційно-металургійний союз”, учасниками якого виступили СКМ Ахметова і "Інтерпайп" Пінчука.

У серпні 2005 року акції було повернуто у державну власність.

24 жовтня 2005 року компанія Mittal Steel Germany GMBH була визнана переможцем конкурсу з продажу 93,02% акцій ВАТ “Криворіжсталь”. Реалізаційна ціна становила 24,2 млрд грн (стартова – 10 млрд грн).

У 2005 році консорціум "ІМС" звернувся до суду з позовом про визнання незаконним наказу ФДМУ, що скасував результати проведеного в 2004 році приватизаційного конкурсу з продажу 93,02% акцій "Криворіжсталі". Пізніше судочинство за цим позовом було призупинене.