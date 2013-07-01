Єфремов готовий підтримати День Європи - щоб не було жодного обману

Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов пропонує у середу, 3 липня, на пленарному засіданні парламенту розглядати лише євроінтеграційні законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Єфремова, на поточний тиждень заплановано розгляд 5 євроінтеграційних законопроектів, зокрема, двох у вівторок і трьох у четвер.

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“Можливо, Володимире Васильовичу, треба було б погодити з лідерами фракцій усіх, якщо ми готові ці законопроекти проголосувати консолідовано, то зробити у середу те, що пропонує Арсеній Петрович (виділити для євроінтеграційних законів окремий день - УНІАН). Ми б це підтримали - день по євроінтеграції”, - сказав Єфремов, звертаючись до голови ВР Володимира Рибака.

Єфремов вважає, що в такому випадку не буде жодного обману і всі законопроекти дійсно мають бути проголосовані.

За словами Єфремова, всього є 16 документів, які потребують ухвалення для процесу євроінтеграції, і вони перебувають на різних стадіях готовності, зокрема, деякі - на доопрацюванні у Конституційному Суді, і їх можна буде розглядати лише у вересні.

Також Єфремов наголосив, що один законопроект буде складно розглядати у парламенті - щодо сексуальних меншин. “Ні в одній фракції немає достатньої кількості людей, які будуть голосувати сьогодні за даний законопроект”, - вважає він.