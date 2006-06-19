Європа повірила, що Україна краде в неї газ?

Європейські споживачі газу зацікавлені в зниженні залежності від транзиту російського газу через Україну. Про це заявив екс-канцлер Німеччини, а нині голова комітету Північно-західного газопроводу Герхард ШРЕДЕР.

За його словами, зараз приблизно 80% російського газу, що призначений для Європи, йде через Україну, передає ЛIГАБiзнесIнформ.

"В інтересах стабільних поставок енергії в Європу цей показник має бути зменшений", - сказав Г.ШРЕДЕР на інвестиційній конференції, організованій Ренесанс Капіталом.

Проблеми з поставками газу в Європу через Україну цього року виникли після того, як в результаті холодної зими поставки газу через нашу країну зменшилися. Росія звинуватила Україну в несанкціонованому відборі газу, проте нестабільність транзиту поставила в Європі питання про надійність Росії як постачальника енергоресурсів.

Г.ШРЕДЕР також висловився за забезпечення російським компаніям рівного доступу до енергетичних активів в Європі. "Росія і російські компанії повинні мати таку ж можливість, що і європейські компанії в Росії", - сказав Г.ШРЕДЕР.

Нагадаємо, Північно-європейський газопровід, який має бути прокладений по дну Балтійського моря, реалізується з участю російського "Газпрому" і німецьких "E.ON" і "BASF" і має забезпечити Західну Європу російським газом в обхід усіх транзитних країн. Призначення Г.ШРЕДЕРА главою комітету акціонерів ПЄГ викликало критику багатьох європейських політиків, які побачили в цьому призначенні грунт для потенційного конфлікту інтересів.

Питання енергобезпеки оголошено головним в порядку денному головування Росії в "Великій вісімці" в 2006 році.