У Міндоходів вирішили, як зупинити втечу капіталів за кордон

Таку думку висловив старший аналітик МЮФ Integrites Євген Тимошенко.

"Враховуючи високий рівень тінізацій економіки, цей контроль також допоможе зрозуміти потенційну ефективність вітчизняної економіки; її можливості працювати на реальний ріст ВВП, його розподілення між громадянами та потенціал щодо залучення зовнішнього фінансування", - додав експерт.

На думку Тимошенка, державі та бізнесу необхідно шукати компроміс в питанні вироблення механізму встановлення справедливої ринкової ціни,

методології визначенню спорідненості компаній в українських реаліях і т.д. "В Україні схема продажу за кордон з невеликою маржею у порівнянні з прибутками, що генеруються в наступних ланках збуту вже давно стала невтішною реальністю.

Тому лише якісне співробітництво держава з бізнесом і реальне зниження податкового тягаря та поліпшення умов ведення бізнесу зможуть стимулювати просування таких ініціатив", - констатував аналітик.

Нагадаємо, що невдовзі Верховна Рада має розглянути законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений Міністерством доходів і зборів.

За прогнозами глави відомства Клименка, реалізація нововведень дозволить держбюджету за три роки отримати 20 млрд грн. Під час засідання податкового комітету Верховної Ради 17 квітня Клименко налогосив на потребі збереження контролю над операціями між пов'язаними особами всередині країни, щоб уникнути маніпуляцій із збитками і податковим кредитом.

Така практика поширена майже у всіх європейських країнах, крім Естонії, Румунії та Словаччини, де контролюються виключно зовнішньоекономічні операції.