Рада прийняла скандальний закон про трансфертне ціноутворення

Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в цілому ініційований урядом скандальний закон про внесення змін до Податкового кодексу в частині контролю за трансфертним ціноутворенням, розроблений Міністерством доходів і зборів, який уперше передбачає механізм боротьби з виведенням прибутку підприємств в офшорні зони і країни з низьким рівнем оподаткування.

За таке рішення проголосував 231 народний депутат при необхідних 226.

У ході обговорення парламентарії відхилили усі поправки, подані народними депутатами переважно від опозиційних фракцій (близько 460 поправок), включаючи питання визначення звичайної ціни за допомогою біржових торгів, визначення цінової бази (встановлення базової ціни на момент підписання контракту), використання таких цін при контролі внутрішніх операцій, а також незастосування норм закону до внутрішніх операцій і визначення кола «зв'язаних» осіб. Крім того, не знайшла підтримки поправка про відстрочення штрафів за порушення норм закону у розмірі 5% від обсягу операції.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Верховна Рада України взяла за основу проект закону про трансфертне ціноутворення, підготовлений Міністерством доходів і зборів України.

Під час обговорення законопроекту наголошувалося, що введення його норм дозволить Україні додатково залучити до державного бюджету до 20 млрд грн, а також створити в Україні дієву систему контролю за трансфертним ціноутворенням.

Разом з тим, народні депутати від опозиції стверджували, що законопроект не відповідає нормам і вимогам Організації економічного співробітництва і розвитку, які були покладені в основу законопроекту. Зокрема, народний депутат Оксана Продан назвала законопроект петлею на українській економіці. "Законопроект дозволяє впливати на внутрішнє ціноутворення, чого немає у всьому світі. Законопроект стане петлею на економіці України", - підкреслила Продан.

Довідка УНІАН. У грудні 2012 року Державна податкова служба, яка ввійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між зв'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн, де існує низький рівень оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік. Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власного бізнесу, який готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми операції.

При цьому контроль, відповідно до законопроекту, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише в разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни й умов торгівлі стосовно різних операцій. Така угода, як передбачається, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення й ухилення від сплати податків.

У середині січня 2013 року законопроект було обговорено і схвалено на засіданні Кабінету міністрів.

У березні законопроект було передано до Верховної Ради, проте Комітет із податкової та митної політики на своєму засіданні 3 квітня ухвалив рішення допрацювати його з урахуванням світового досвіду.

У квітні Міндоходів виступило із закликом якнайскоріше розглянути законопроект у парламенті, і висловило готовність до компромісу при обговоренні документа і внесенні до нього поправок. У свою чергу, Український союз промисловців і підприємців запропонував доопрацювати документ.