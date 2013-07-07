Севастопольці вкрай повільно обирають свого нардепа

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, за оперативною інформацією, зібраною в телефонному режимі окружною виборчою комісією від дільничних виборчих комісій та надісланою до ЦВК, станом на 12.00 кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, становила 16 тис. 420 осіб.

До списків виборців на виборчих дільницях на момент початку голосування внесено 152 тис. 499 осіб.

Таким чином, активність виборців на 12.00 становила 10,76%. Для порівняння: активність виборців на таку ж годину у цьому окрузі у день голосування з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року становила 24,51%.

Голосування відбувається без будь-яких надзвичайних ситуацій та триватиме до 20.00.

Як повідомляв УНІАН, проміжні вибори в окрузі № 224 у Севастополі проводяться у зв’язку із достроковим припиненням повноважень обраного в цьому окрузі депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був призначений на посаду міністра оборони.

Для участі у виборах зареєстровано 11 кандидатів.

О 8.00 в окрузі № 224 відкрились усі 95 дільниць.