За повалений хрест жертвам репресій FEMENка отримала статус біженця у Франції

Тепер українці гарантовані адміністративний та юридичний захист.

17 серпня 2012 в день суду над російським панк-гуртом Pussy Riot, пані Шевченко за допомогою бензопили спиляла поклінний хрест над Майданом Незалежності на знак солідарності із підсудними.

17 жовтня президент України Віктор Янукович на зустрічі з лідерами релігійних конфесій публічно закликав міністра МВС "суворо покарати" організаторів хрестоповалу, повідомляє прес-служба FEMEN.

Інна Шевченко залишила Україну поїздом через Варшаву до Парижа.

Учасниць Pussy Riot Марію Альохіну, Надію Толоконникову, а також Катерину Самуцевич засудили до двох років колонії за статтею "хуліганство" за акцію у храмі Христа Спасителя в лютому 2012 року. Пізніше Катерині Самуцевич замінили покарання на умовне.

ВВС Україна