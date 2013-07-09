Кириленко прогнозує, що у першому турі єдиного кандидата не буде

Народний депутат В'ячеслав Кириленко (фракція “Батьківщина”) вважає, що в першому турі президентських виборів не буде єдиного кандидата від опозиції.

Про це він сказав в інтерв'ю “Українській правді”.

Зокрема, відповідаючи на запитання: “Чи зміг би і чи повинен Яценюк знятися на користь Кличка вже на етапі першого туру, і не балотуватися взагалі?”, Кириленко сказав: “І Яценюк, і Тягнибок, і Кличко мають підтримку людей. Ніхто з них не піде на те, щоб передчасно зніматися з передвиборчих перегонів”. “Тому я вважаю, що реальне завдання для опозиції – щоб без ускладнень і без додаткових умов той, хто не вийде в другий тур, надав максимальну фактичну підтримку тому, хто вийде”, - додав Кириленко.

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При цьому він повідомив, що в опозиції “іде прихована дискусія, один кандидат має бути чи три. Офіційна думка опозиції – що три кандидати, всі решта - то зрадники. Разом з тим, багато хто говорить про те, що має бути один кандидат ще до першого туру. А моя думка така, що будь-хто, хто вийде в другий тур із Януковичем, за умови чесних виборів, Януковича переможе. Тягнибок - в тому числі”.

Кириленко сказав, що для опозиції буде “момент істини – чи готові три опозиційних середовища і позапарламентська опозиція чинити опір”, захищаючи перемогу котрогось з опозиційних кандидатів.

“Думати, що Янукович забезпечить комфортні умови чесного підрахунку – це не розуміти українських реалій. Результат президентських виборів з таким підходом, як зараз демонструється владою, наперед відомий. Тому ми повинні готуватися до першої ночі після другого туру, після завершення голосування на дільницях”, - наголосив Кириленко.

На уточнююче запитання, в якій формі цьому треба протистояти, він відповів: “Коли влада оголосить свою перемогу, то вона не буде мати бажання сходити з цієї позиції. І тому можливі різні сценарії. Може бути дуже жорсткий сценарій, який був застосований Президентом Лукашенком після останніх президентських виборів. Коли за одну ніч були заарештовані всі кандидати в Президенти і практично всі їхні активні прихильники, і потім багато хто засуджені. І протести за одну ніч були скасовані. Чим не сценарій для Януковича? А може бути якийсь інший, більш тривалий. Якщо опозиція не здатна буде до опору, то не має значення, хто там буде в другому турі від опозиції. Все одно напишуть, що переміг Янукович”.

На запитання про те, чи здатна опозиція до опору на сьогодні, Кириленко відповів, що “здатна, але немає меж досконалості”. За його словами, на сьогодні “єдність опозиційних сил в Україні значно вища, ніж це було на всіх попередніх етапах”.

“До помаранчевої революції опозиція була набагато більш роз’єднаною, комунікація між нею була набагато гірша, інтриг набагато більше”, - додав він,

Водночас Кириленко переконаний, що “Янукович просто так владу не віддасть”. “Буде дуже жорстка боротьба. І я так само думаю, що вже Майдану з піснями й танцями не буде. Зрозуміло, що влада, незважаючи ні на що, оголосить про свою перемогу. Тому і парламентська, і позапарламентська опозиція повинні мобілізовувати людей”, - додав він.

З приводу того, чи повинні кандидати від опозиції давати якісь гарантії Януковичу для того, щоб він спокійно віддав владу, Кириленко відповів: “Якщо спитати в будь-якої пересічної людини, чи повинна опозиція давати гарантії Януковичу, то вас закидають каменюками. Тому наше завдання – не про це думати, а про те, як відстояти результат виборів”.

Відповідаючи на запитання про те, хто має більші шанси перемогти Януковича – Кличко чи Яценюк, Кириленко сказав, що не може прогнозувати, що буде через два роки. “Але рейтинг Об'єднаної опозиції зараз найвищий, і я особисто не бачу підстав для різкого падіння. Тому що все одно "Батьківщина" багато що робить. Я не бачу підстав, чому з 20-25% рейтинг впаде до 10-12%. Тому я думаю, що результат Яценюка об’єктивно повинен бути найвищий з опозиційної трійки”, - додав він.