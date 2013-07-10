Westinghouse може знову почати постачання палива в Україну

Про це заявив перший віце-президент - технічний директор українського "Енергоатому" Олександр Шавлаков.

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За його словами, "Енергоатом", компанія-оператор усіх чотирьох діючих АЕС України, у березні отримав від Westinghouse інформацію про заплановані модифікації конструкції паливних збірок та результати попередніх випробувань модифікованої ТВЗ-W (збірки виробництва Westinghouse), повідомляє РІА Новости.

В даний час "Енергоатом" готує концептуальне рішення "Про введення ТВЗ-WR вдосконаленої конструкції на енергоблоці № 3 ЮУАЕС". Орієнтовний термін подачі технічного рішення до держінспекції ядерного регулювання України - липень поточного року.

"За умови своєчасної підготовки всіх необхідних обгрунтувань і отримання відповідного погодження з боку Держатомрегулювання поставка та завантаження модифікованих ТВЗ-W буде можливою, починаючи з 2014 року", - йдеться в письмовій відповіді першого заступника глави "Енергоатома", що надійшов в РІА Новости в середу.

"Енергоатом" в червні 2012 року змушений був здійснити повне вивантаження палива виробництва транснаціональної компанії Westinghouse, що експлуатувалося в рамках комерційного контракту на двох енергоблоках Південно-Української АЕС. Рішення було прийнято з огляду виявлених пошкоджень паливних касет, виготовлених шведським підрозділом концерну.

Експертна комісія, яка обстежила пошкоджені збірки, встановила, що причиною їх деформації були конструктивні недоробки. У червні 2013 року директор з правового забезпечення "Енергоатому" Геннадій Барабаш повідомив, що компанія готує позов до Westinghouse, щоб отримати компенсацію за чотири пошкоджених тепловиділяючих збірки.