Варіанти завтрашнього засідання ВР

Якщо завтра не буде створено коаліції, то у роботі Верховної Ради може бути знову оголошено перерву, сказав журналістам член Тимчасової президії Верховної Ради України Іван БОКИЙ (фракція СПУ).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, у вівторок на пленарному засіданні ВР буде виділено 30 хвилин для виступу лідерів фракцій із заявами. Як сказав І.БОКИЙ, якщо завтра не надійде заяви про створення коаліції, то буде проблематично далі продовжувати засідання парламенту. «Без створення коаліції засідання ВР продовжувати дуже важко», - сказав він.

За словами депутата, без обрання керівництва ВР приймати рішення недоцільно.

І.БОКИЙ зауважив, що завтра ранкове засідання парламенту вестиме він як представник СПУ у Тимчасовій президії ВР.

Як нагадав І.БОКИЙ, згідно із Конституцією, термін створення коаліції завершується 23 червня опівночі.