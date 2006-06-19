Сьогодні о 15.00 у штабі «Нашої України» розпочнеться черговий раунд переговорів по створенню демократичної коаліції, повідомив журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, очікується, що участь у переговорах візьмуть лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Як відомо, проведення консультацій між Партією регіонів та «Нашою Україною» сьогодні не планується.