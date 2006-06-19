О 15.00 у штабі «Нашої України» розпочнеться черговий раунд переговорів
14:33, 19 червня 2006Політика
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Очікується участь Мороза і Тимошенко
Сьогодні о 15.00 у штабі «Нашої України» розпочнеться черговий раунд переговорів по створенню демократичної коаліції, повідомив журналістам лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, очікується, що участь у переговорах візьмуть лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер СПУ Олександр МОРОЗ.
Як відомо, проведення консультацій між Партією регіонів та «Нашою Україною» сьогодні не планується.
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