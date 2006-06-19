Роботи зі створення коаліції лишилось на 45 хвилин

Представник Соціалістичної партії України Йосип ВІНСЬКИЙ не виключає, що Коаліція демократичних сил може бути створена вже сьогодні.

Про це він заявив сьогодні журналістам перед початком чергового раунду коаліційних переговорів у рамках СПУ, БЮТ і “Нашої України”.

Разом з тим, як сказав Й.ВІНСЬКИЙ, він не здивується, якщо завтра буде оголошено про коаліцію між Партією регіонів і «Нашою Україною».

«Трошки абсурдно виглядає ситуація, коли ведуться переговори паралельно з двома силами, протилежними за змістом, але це питання до «Нашої України». Ми маємо власну позицію і відстоюємо її незалежно від того, як там розвивається ситуація з “регіонами», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ, додавши, що знає, що документи готові як у Партії регіонів, так і в соціалістів з БЮТ.

На запитання, чи правда, що все залежить від того, з ким підпише угоду «Наша Україна» - з БЮТ та СПУ чи з Партією регіонів, Й.ВІНСЬКИЙ відповів: «Виглядає так».

Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що сьогодні залишилось роботи приблизно на 45 хвилин. Зокрема, залишилось визначити, яка конкретно партія відповідатиме за ту чи іншу посаду. Він нагадав, що принцип вже давно визначений: сила, яка набрала найбільше голосів на виборах серед членів коаліції вибирає першу посаду – прем’єр-міністра, потім, відповідно, йде посада голови Верховної Ради України, потім - посада першого віце-прем’єра. Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що у разі, якщо якась політична сила відмовиться від тієї чи іншої посади, сфера відповідальності переходить до наступної. Він наголосив, що ніяких прізвищ в угоді не визначається.

До переліку посад, які будуть розподілятись, входять посади в уряді та комітетах Верховної Ради України. Разом з тим посади перших заступників голів комітетів Верховної Ради України планується віддати опозиції, сказав Й.ВІНСЬКИЙ. Він також заперечив, що існують розбіжності у поглядах на призначення міністра внутрішніх справ. За його словами, ця посада повинна розподілятись коаліцією в межах квот.

Відповідаючи на запитання, що може завадити сьогодні визначити принцип розподілу посад між політичними силами, Й.ВІНСЬКИЙ пожартував: «Це приміщення. Тут аура може бути не досить позитивною».

Говорячи про сам текст коаліційної угоди, Й.ВІНСЬКИЙ зазначив, що практично всі питання узгоджені.

Й.ВІНСЬКИЙ підтвердив, що коаліція узгодила пункт, відповідно до якого, питання вступу до НАТО буде вирішуватись шляхом всеукраїнського референдуму. Разом з тим він зауважив, що «Наша Україна» вимагає від СПУ підтримки законопроектів, які направлені на вступ до НАТО, що є неприпустимим для СПУ.

Також є декілька технічних неузгоджених питань, які є в протоколі розбіжностей, сказав представник СПУ.

У свою чергу лідер СПУ Олександр МОРОЗ в інтерв`ю журналістам висловив сподівання, що з Коаліцією демократичних сил «все буде гаразд. Коаліція буде все одно. Чи така, чи така».

Говорячи про те, якою саме буде коаліція, О.МОРОЗ зауважив, що багато чого залежить від того, на що налаштована «Наша Україна» після сьогоднішньої зустрічі у Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Він розповів, що сьогодні представники «Нашої України» (прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ – УНІАН) мали зустріч з Президентом, але з соціалістами та БЮТ Президент не зустрічався. «Можливо, Президент переконався в тому, що те, що ми пропонуємо, абсолютно логічно, і зразу погодився», - припустив О.МОРОЗ.

Сьогодні, за його словами, буде остаточно узгоджуватись протокол розбіжностей, де практично всі принципові питання вже зняті, і буде погоджуватись текстова частина коаліційної угоди. Оскільки, за словами О.МОРОЗА, в останньому варіанті є деякі записи, які не були передбачені раніше і суттєво змінюють підходи до важливих речей. Водночас він не уточнив про що саме йдеться. Він переконаний, що зараз після зустрічі “трійки” буде все зрозуміло, і пообіцяв проінформувати пресу за результатами зустрічі.