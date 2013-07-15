Кожара у Вірменії домовлявся про врегулювання конфлікту у Нагірному Карабасі

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі, що відбулася у рамках робочого візиту Кожари до Вірменії.

«Сторони обговорили актуальні питання співробітництва між Республікою Вірменія та ОБСЄ, у тому числі в міжпарламентській площині в рамках Парламентської Асамблеї ОБСЄ, стан та перспективи мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту в рамках існуючих механізмів, передусім Мінської групи», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними МЗС, значна увага під час зустрічі була приділена перспективам українсько-вірменського міжпарламентського співробітництва як у багатосторонньому, так і у двосторонньому форматі, зокрема в рамках парламентських асамблей, членами яких є Україна та Вірменія.

Сторонами було наголошено на важливості подальшого розвитку та поглиблення двосторонньої взаємодії по лінії «груп дружби» Верховної Ради України та Національних зборів Вірменії, яка надає додаткового імпульсу двостороннім відносинам у міжпарламентській сфері, зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, Карабаський конфлікт почався в лютому 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область (НКАО) заявила про вихід з Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в центрі НКАО Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабаської республіки (НКР). Офіційний Баку визнав цей акт незаконним і скасував існуючу в радянські роки автономію Карабаху.

Збройний конфлікт, що розпочався після цього, тривав до 12 травня 1994 року, коли набула чинності угода про перемир'я. У результаті Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом. З 1992 року ведуться переговори щодо мирного врегулювання конфлікту в рамках Мінської групи ОБСЄ, співголовами якої є США, Росія і Франція. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки НКР не є стороною переговорів.