Аваков: Опозиція підтримає конкурента Засухи на виборах до ВР

Як відзначає газета "КоммерсантЪ-Украина" (№ 117 від 16 липня), Аваков підтвердив, що Романюк буде єдиним кандидатом у народні депутати від опозиції в окрузі № 94 відповідно до колишніх домовленостей.

"У нас немає іншого рішення, Віктор Романюк - кандидат в окрузі № 94, і міняти це рішення ми не збираємося, якщо тільки він сам не передумає", - сказав Аваков.

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При цьому йому важко спрогнозувати, як проходитиме виборча кампанія Романюка. "Тут є питання, я свого часу обирався за списком і просто керував виборчим штабом дистанційно, але мажоритарна кампанія - це інше. Я думаю, ще є можливості, щоб Віктор Романюк особисто вів кампанію в Україні без страху бути заарештованим. Його адвокати борються за те, щоб з нього зняли звинувачення, можливо, вже буде рішення Європейського суду з прав людини (Віктор Романюк поскаржився до ЄСПЛ, що його незаконно позбавили перемоги в окрузі)", - відзначив Аваков.

У свою чергу, Романюк упевнений, що відстань не зашкодить йому пройти до парламенту, і відзначив, що зараз розробляє технології, які дозволять вести агітацію дистанційно.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що Романюка, який на парламентських виборах у жовтні 2012 року був конкурентом кандидата від Партії регіонів Тетяни Засухи, затримано у Мілані за поданням українських правоохоронних органів.

За даними МВС, стосовно Романюка відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.

Романюк на виборах у ВР переміг Засуху з відривом майже у 10 тис. голосів, проте після ряду судових розглядів Центрвиборчком визнав недійсними результати виборів в окрузі № 94.

29 березня Романюка за рішенням суду було звільнено з міланської в'язниці.

15 липня Апеляційний суд Мілана відмовив Україні в екстрадиції Романюка. "Він (суд) визнав справи проти мене політично мотивованими, і щодо тих документах, які надала ГПУ, взагалі суд дійшов висновку, що взагалі немає ніякого злочину! Тобто він підтвердив, що все абсолютно сфальсифіковано", - відзначив Романюк, повідомила "Українська правда".