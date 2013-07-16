Американський сенатор закликає звільнити Тимошенко на підставі рішення ЄСПЛ

Про це сказано в прес-релізі офісу сенатора, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Я закликаю Україну дослухатися до рішення Європейського суду з прав людини і звільнити Тимошенко з в’язниці», - заявив Портман і додав, що це продемонструє світу відданість України демократії, а також «право на незгоду з думкою влади без страху потрапити за ґрати».

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Крім того, у документі зазначається, що Портман виступив співавтором резолюції Сенату США, запропонованої сенатором Діком Дурбіном (Демократична партія, Іллінойс) із закликом звільнити Тимошенко у світлі нещодавнього рішення Європейського суду з прав людини в її справі.

У резолюції також нагадується, що численні політичні і правозахисні групи назвали звинувачення проти лідера опозиції політично-вмотивованими і проявом вибіркового переслідування, відзначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Тимошенко.