Головне за день: огляд топ-новин

Більш детальна інформаційна картина дня у нашому огляді:

Україна за рік експортувала понад 100 танків і 200 одиниць бронетехніки

Україна торік продала 99 танків Т-72 Ефіопії, а також десять таких танків Судану, йдеться в інформації державної служби експортного контролю, яка розміщена на сайті відомства.

Сьогодні в Україні подорожчали квитки на потяги (таблиця)

Сьогодні набули чинності нові тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом як у внутрішньому сполученні (+10%), так і в міжнародному (+5% квиткової частини).

ЗМІ: Силовики хочуть вигородити врадіївського ґвалтівника, підставивши іншу людину

За словами мешканців Врадіївки, силовики шукають людину, зовні схожу на одного із заарештованих міліціонерів - Євгена Дрижака, щоб переконати громадськість у тому, що Ірина Крашкова помилилася під час упізнання ґвалтівника.

Убивство дніпропетровських інкасаторів: міліція підозрює їхнього колегу (фото)

Головне управління МВС у Дніпропетровській області підозрює у вбивстві інкасаторів 15 липня їхнього колегу – 48-річного жителя Кривого Рогу Олега Калюжного.

ЄБА очікує нульового зростання ВВП України за дефіциту бюджету понад 5%

Зростання ВВП за підсумками року не перевищить нульової позначки, а дефіцит бюджету за підсумками року становитиме більш як 5% ВВП при дефіциті поточного рахунку платіжного балансу – понад 8%.

Учасники Врадіївської ходи прорвалися до Фастівського РВВС

Представники громадськості разом з народним депутатом Сергієм Капліним і журналістами прорвалися до приміщення Фастівського райвідділу внутрішніх справ.

СБУ: Барабаша не пускають в Україну в інтересах держави

Сьогодні біля будівлі СБУ відбулася акція протесту проти заборони в'їзду на територію України російському фотографу Юрію Барабашеві.

Антифашисти відхрестилися від «яєчного інциденту», але вибачилися перед Коморовським

МГО "Слов'янська гвардія" спростовує свою причетність до “яєчного інциденту” в Луцьку, але просить вибачення у Коморовського.

Сноуден попросив у Путіна тимчасовий притулок

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден передав офіційний запит про тимчасовий притулок у Росії представнику Федеральної міграційної служби РФ.

Діра в держбюджеті лише за перше півріччя зросла втричі

Дефіцит державного бюджету України за перше півріччя 2013 року збільшився утричі - до 22,5 млрд грн проти показника у 6,7 млрд грн за перше півріччя 2012 року.

Росія не продовжила Україні квоти на безмитне постачання труб

Уряд РФ вирішив не продовжувати на поточне півріччя квоти на безмитну поставку українських труб, повідомив у вівторок прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Генпрокуратура закрила справу проти екс-голови Нафтогазу

Генеральна прокуратура України закрила у зв'язку з відсутністю складу злочину кримінальну справу стосовно колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега Дубини.

Україна розпочала закачування газу до ПСГ для гарантування транзиту до Європи

Україна розпочала закачування газу до підземних сховищ для гарантування власного споживання і транзиту до Європи у зимовий період.